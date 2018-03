Azienda cosmetica di Udine vince il più alto riconoscimento nell’industria del beauty

«Un applauso a una donna che ha realizzato il sogno di creare creme per sentirsi più belle, senza furbizie, e ha rivalutato il nostro territorio». Così Marie Claire Italia celebra la vittoria del “Prix Speciale della Giuria”, consegnato ieri notte alla Fondazione Serbelloni di Milano nelle mani della Dottoressa Raffaella Gregoris, fondatrice di Bakel, durante il gran galà 2018 del Prix d’excellence de la beaute Marie Claire Italie .

Il Prix d’Excellence de la Beauté, il premio Internazionale organizzato dal mensile Marie Claire che vanta 34 edizioni nel mondo, è considerato il massimo riconoscimento nell’ambito dell’industria del beauty e premia le eccellenze che riescono a coniugare la ricerca e l’innovazione cosmetica con la qualità dei prodotti. A conquistare la giuria di esperti è stata prima di tutto la filosofia e la storia dell'azienda che ha la sede in viale del Ledra ed è nata nel 2008, costruita su prodotti che vantano un’efficacia riconosciuta e che fanno della trasparenza della formulazione e della sicurezza per il consumatore valori imprescindibili.

Come cita la didascalia del premio, infatti: “L'idea abbracciata fin dall’inizio da Raffaella Gregoris, fondatrice di Bakel, è creare prodotti composti unicamente da principi attivi utili. “, che non contengono alcuna sostanza inutile o potenzialmente allergizzante (come coloranti, alcool, conservanti, siliconi, ecc.). Marie Claire non dimentica di porre l’accento sul contributo di Bakel alla valorizzazione del territorio del Fvg “Essenzialità come filosofia, applicata alla Portopiccolo Spa by Bakel, rifugio all’insegna del relax che si affaccia sul Golfo di Trieste, inaugurata nel 2017. Benessere a 360% che ha conquistato il consenso dei giurati italiani.”