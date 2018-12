XFactor: firma friulana per il video inedito dei Bowland

Mai come quest'anno XFactor, il talent show più seguito nel panorama televisivo italiano, ha avuto a che fare con il Friuli. A memoria non ricordiamo un solo cantante friulano sul palcoscenico durante le 12 stagioni della trasmissione, ma quest'anno una ventata leggermete "local" è apparsa con l'arrivo a sorpresa del giudice Lodovico Guenzi (studente per alcuni anni all'accademia Nico Pepe), chiamato a sostituire - in fretta e furia - la pur brava Asia Argento.

Videoclip “Don’t stop me”

Ma non è finita perchè fra i finalisti giunti alla penultima puntata di questa - strepitosa - edizione (lo show non era mai riuscito a proporre un così bel numero di talenti in gara) ci sono anche i "Bowland". La band di origine iraniana, guidata proprio dal frontman de "Lo stato sociale", ha infatti scelto il regista friulano Tomas "Uolli" Marcuzzi per tradurre con immagini l'inedito intitolato “Don’t stop me” (ascoltalo nel video in basso). Il videoclip sarà presentato durante la puntata di domani, giovedì 6 dicembre, su Sky Uno, e chi lo ha visto ha parlato di un lavoro che si sposa perfettamente con la bellissima voce di Lei Low e il sound esotico electro-trip-hop composto da Pejman Fa e Saeed Aman.

Uolli

Tante le collaborazioni illustri per Uolli in questi ultimi anni, questo nonostante abbia scelto di fare del Friuli il suo quartier generale. Fra le sue ultime opere citiamo la sigla della 74^ Mostra del Cinema di Venezia del 2017 e i videoclip realizzati per Meg ("Occhi d'oro" e "Imperfezione"), per Nicolò Carnesi e per i Virginiana Miller.