West Nile, c'è il primo decesso in Friuli

Il virus della West Nile ha fatto la sua prima vittima in Friuli Venezia Giulia. Si tratta di un anziano di 88 anni, Giuseppe Zanin, residente in via Marconi. Il decesso è avvenuto nella giornata odierna ed è il primo sul territorio regionale.

I provvedimenti

"Già da domani scatterà la disinfestazione dell’area in cui l’anziano risiedeva - fa sapere il sindaco di Latisana Daniele Galizio - mentre nei prossimi giorni capiremo quali provvedimenti aggiuntivi prendere in accordo con l'azienda sanitaria". La disinfestazione avverrà in via Marconi, strada non lontana dal centro cittadino.