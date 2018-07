In fiamme il monte Piciat, si continua a lavorare per arginare l'incendio

Da martedì ettari di bosco stanno andando in fiamme tra il comune di Verzegnis e Vito D’Asio.

Le cause

Una lotta contro il tempo che sta impegnando gli uomini della protezione civile e del corpo forestale presenti incessantemente sul monte Piciat dove ad innescare l’incendio è stato probabilmente un fulmine caduto nei giorni scorsi.

I volontari

Per spegnere le fiamme al lavoro ci sono già da giorni due elicotteri che attingono l’acqua anche dal vicino lago di Cavazzo con l’intento di domare l’incendio.

Con il passare delle ore si sono alternati volontari dell’AIB (Antincendio boschivo) dei Gruppi comunali di Tolmezzo, Vito d'Asio, Bordano, Osoppo, Clauzetto, Castelnovo del Friuli, Pinzano, coordinati dalla Forestale di Tolmezzo, anche per le le operazioni di riempimento vasconi per approntamento delle linee di approvvigionamento acqua per l'intervento dei due elicotteri della Protezione civile.