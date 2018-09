Visitare lo Stadio Friuli costa 15 euro. Bertossi: “Scolaresche entrino gratis”

Questa mattina Enrico Bertossi, capogruppo di Prima Udine, ha presentato un'interrogazione a risposta scritta in merito alle visite didattiche di bambini e scolaresche all'interno della Stadio Friuli. La vicenda ha preso spunto su quanto accaduto a fine agosto, quando l'Associazione Sportiva Udinese ha fatto formale richiesta all'Udinese Calcio per poter inserire fra le attività didattiche proposte dai suoi centri estivi anche una gita al nuovissimo e invidiato impianto sportivo di piazzale Argentina.

Visite a pagamento

La domanda formale ai responsabili della Dacia Arena è stata spedita il 20 agosto. La lettera chiedeva semplicemente la possibilità di poter portare in visita all'interno della struttura un gruppo di 10 bambini accompagnati dal maestro Piraino e da un altro componente dello staff. La risposta alla mail non si è fatta attendere. Il giorno seguente l'Udinese Calcio ha risposto con una lettera che ha lasciato tutti a bocca aperta, facendo desistere i responsabili Asu dall'iniziativa ipotizzata per i propri ragazzi. Qui di seguito il testo integrale:

“Le visite guidate della Dacia Arena sono organizzate per gruppi di minimo 10 persone alle seguenti tariffe: 15€/cad per gruppi di minimo 10 persone, 1 gratuità ogni 10 persone. Nel vostro caso il costo della visita sarebbe di € 165,00 pagabili anticipatamente via bonifico o paypal. Per quanto riguarda la Sua richiesta, le confermo la nostra disponibilità sia per giovedì 23 che venerdì 24 agosto. Gli orari per le visite sono dalle ore 09.00 alle 13.00 o dalle 15.00 alle 19.00 ed ha una durata di circa 1 ora e mezza.”

L'interrogazione

Appresa la situazione, l'ex candidato sindaco Bertossi, ha quindi ritenuto doveroso chiedere al sindaco Fontanini alcune delucidazioni. Con un'interrogazione chiede all'amministrazione comunale di verificare se all'interno della concessione stipulata tra Comune e Udinese Calcio ci sia qualcosa in merito alle visite didattiche e, in caso contrario, chiede se è possibile inserire la gratuità delle stesse se sono rivolte a bambini e scolaresche che praticano attività sportive. "Lo Stadio Friuli - scrive il consigliere d'opposizione - al di là della nuova concessione e del suo sfruttamento commerciale rimane comunque un bene della comunità costruito con soldi pubblici. Lla finalità sociale di coinvolgere in una semplice visita gruppi di bambini e scolaresche - conclude - dovrebbe essere incentivata e perseguita a titolo gratuito".