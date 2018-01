Sanità: Cup intasato da mesi, chiama i carabinieri e ottiene la visita

Da circa due mesi non riusciva a fissare un appuntamento per un esame di cardiologia al Cup dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 3. Un cittadino, quindi, sentendo lesi i propri diritti di paziente e contribuente, esausto per l'attesa e l'impossibilità di accedere alle prenotazioni, ha quindi richiesto l'intervento urgente delle forze dell'ordine pretendendo la visita cardiologica tanto agognata. E' successo nel nosocomio di San Daniele e la notizia è stata scoperta e rilanciata dal Messaggero Veneto solamente ieri.

Liste d'attesa

Alla base dei malumori dell'uomo, la situazione che sta coinvolgendo gli sportelli del Cup dell'Ospedale del Medio Friuli e del Friuli Collinare per le prenotazioni delle prestazioni sanitarie. Da circa due mesi è infatti impossibile fissare un appuntamento per una visita cardiologica negli ambulatori di San Daniele e Codroipo perché le agende sono chiuse per "overbooking".

L'intervento dei carabinieri

All'arrivo dei militari l'uomo ha quindi preteso una visita dal medico della cardiologia di San Daniele. Vista la situazione, la direzione sanitaria ha dunque optato per procedere con una visita immediata dell'uomo, non pensando che la notizia potesse trapelare ed essere pubblicata sugli organi di informazione. La scelta dell'Assistenza Sanitaria n. 3 ha generato in poche ore - come prevedibile - diversi malumori fra chi, diligentemente e pazientemente, aspetta il proprio turno da mesi. Una situazione difficile e complicata da gestire e che potrebbe generare ulteriori sviluppi.