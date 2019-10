Violento incidente nella notte a San Daniele, tre feriti

Grave incidente nella notte a San Daniele del Friuli, sulla strada regionale 463 all'altezza del supermercato Despar.

Lo scontro tra un pick-up e una berlina è stato violentissimo. Ancora da chiarire la dinamica per i Carabinieri di Codroipo intervenuti sul posto. Tre le persone ferite, fortunatamente in modo non grave. Sono state trasportate al nosocomio locale e già dimesse.

Sul posto per la bonifica del manto e per la messa in sicurezza i Vigili del Fuovo di San Daniele del Friuli.