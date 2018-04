Vinitaly, apertura da record per il Fvg: +3% rispetto al 2017

Verona. Presenze record con oltre 107 aziende in mostra (+3% rispetto all’anno scorso) allo stand Ersa nel padiglione 6 a Vinitaly, che si è aperto ieri a Verona alla presenza del direttore dell’agenzia regionale per lo sviluppo rurale Serena Cutrano e dell’assessore regionale alle Risorse agricole. In crescita anche gli incontri con i buyers (quest’anno saranno 5 e le aziende ne incontreranno circa un centinaio provenienti, fra l’altro, dal Nord America, dall’Asia e dal Nord Europa) e gli eventi “speciali” nella saletta dedicata, con 16 appuntamenti in programma nelle quattro giornate.

I numeri

Più di 500 gli accrediti al banco dell’enoteca regionale del FVG, per oltre 2.000 calici offerti, con un’ottima richiesta di uno dei fiori all’occhiello della Regione, la Ribolla gialla spumantizzata. Oltre che i vini delle varie zone DOC e DOCG, il banco proporrà focus particolari sui vini marchiati DOC Friuli e sui Pinot grigi regionali marchiati DOC delle Venezie. Per agevolare le degustazioni, In collaborazione con il Consorzio per la tutela del Formaggio Montasio, vengono forniti degli assaggi di formaggio mezzano particolarmente graditi dai degustatori internazionali. Circa 12.000 i calici lavati e movimentati ogni giorno da 22 addetti, 45 le aziende FVG fuori collettiva alle quali viene esteso il servizio di fornitura e lavaggio calici, 13.000 le bottiglie nei ns. depositi, 13 i sommelier dell’AIS FVG impiegati nella mescita in enoteca e nella saletta eventi. Sono alcuni dei numeri che segnano un avvio di successo per la presenza organizzata del Friuli Venezia Giulia alla più grande rassegna vitivinicola d’Italia, in corso a Verona fino al 18 aprile, dove l’inaugurazione è stata nel segno della solidarietà, con i progetti “Diversamente DOC” della Anfass Udine in collaborazione con l’Azienda Colutta, “Diamo un taglio alla sete”, aziende vitivinicole impegnate nella creazione di pozzi per il prelievo di acqua potabile in Africa, “Fatto in paradiso dall’Azienda Lis Neris”, un vino fatto per aiutare i bambini di Francesca Pecorari, “Vino della solidarietà” della Cantina produttori di Cormons in collaborazione con Anfass Gorizia.

Le novità

Novità sul versante del contratto triennale con VeronaFiere spa per il periodo 2018/20 con opzione per il 2021, che comporterà un risparmio per l’Amministrazione regionale di oltre 600.000,00 nel quadriennio, dovuti anche all’”economia di scala” realizzata con l’utilizzo di parte delle strutture del Vinitaly anche per la realizzazione degli stand istituzionali nelle importanti manifestazioni estere quali ProWein in Germania e Vinexpo in Francia. Il nuovo contratto ha previsto anche il rinnovamento estetico e funzionale dello stand attivo già dal 2010, con particolari interventi sulla visibilità, sull’illuminazione e sulle dotazioni tecnologiche. II restyling ha beneficiato anche della cifra stilistica apportata dalla collaborazione con le imprese della filiera del legno in FVG. Il costo della manifestazione, compresa anche la promozione a mezzo stampa nazionale, è pari a ca.1 milione di euro al quale le aziende partecipanti concorrono per circa il 35%. Quindi 650.000,00 a carico della Regione e 350.000,00 a carico delle aziende partecipanti. Non solo vino, ma anche promozione del territorio: è ormai consolidata la collaborazione con PromoturismoFVG , presente nello stand istituzionale con un desk dedicato alla promozione del FVG e con un focus particolare sulle Strada del Vino e dei Sapori, nonché partner nella realizzazione della scenografia esterna che incornicia i 4 portali d’ingresso al padiglione 6 dando il benvenuto ai visitatori con altrettante immagini della regione.

Il programma di domani

Domani, in programma l’incontro tra i vini del Friuli Venezia Giulia e l’America del Nord. (su invito, ore 10-11), a cura di Ersa, in collaborazione con il Consorzio delle DOC FVG, il Consorzio Tutela Vini Collio e l’Associazione Italiana Sommeliers del FVG. Dalle 12 alle 13, i vini nostrani incontrano l’Asia (con la stessa formula). Dalle 13.30 alle 14.30, evento “Degustiamo il territorio: i vini bianchi DOC Friuli”, a cura del Consorzio delle DOC-FVG, e dalle 15 alle 6, “Ribolla gialla spumante: espressione autentica del Friuli”, a cura del Consorzio delle DOC-FVG. Infine, dalle 16.30 alle 17.30, in mostra i Sauvignon dei Colli Orientali premiati al Concorso Mondiale del Sauvignon 2018, a cura del Consorzio Tutela Vini Friuli Colli Orientali e Ramandolo.