Zoccano giura, le lacrime della moglie

Il momento di commozione vissuto dalla moglie del nuovo vice ministro alla Famiglia e alla Disabilità, Samantha Sila. E' accaduto oggi, durante la diretta che lei stessa stava riprendendo da Sky per immortalare la nomina ufficiale del triestino Vincenzo Zoccano. Un incarico importante che ha suscitato il plauso di tutte le associazioni che lavorano in Italia per portare al centro dell'attenzione i problemi di chi spesso non ha voce. «Orgoglio per il mondo della disabilità e per il nostro Fvg», ha commentato Elena Bulfone sul suo profilo Facebook postando il video che vi proponiamo.

Vincenzo Zoccano

Zoccano, presidente del Forum Italiano sulla Disabilità, non vedente, si è sempre battuto per la tutela dei diritti di chi vive in condizione di disabilità lottando contro le leggi come il "Dopo di noi", giudicate impraticabili perché coperte con finanziamento irrisori. Il 4 marzo scorso si era candidato con il Movimento 5 Stelle alle Elezioni Politiche risultando sconfitto al collegio uninominale di Trieste vinto da Renzo Tondo.

A Vincenzo, dicono dall'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, «saremo vicini con il cuore di tutti noi, assicurandogli ogni supporto e ogni sostegno per lo svolgimento di questo suo nuovo lavoro al servizio dei cittadini e dello Stato, ben sapendo, altresì, che il cuore di Vincenzo batte un po' più forte davanti all'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti. L'incarico prestigioso che Vincenzo si accinge a svolgere onora tutti i ciechi d'Italia e siamo certi che i risultati saranno pari alle aspettative di tutti noi».

Cerimonia di giuramento dei Sottosegretari di Stato