Natale fortunato a Gonars, gioca 3 euro e ne vince 100mila

Per qualcuno, a Gonars e dintorni, Natale vale 100mila euro in più. All’osteria e ricevitoria “L’Angolo di Bacco” è stata vinta la grossa cifra con una giocata al concorso “Natale 100x100” di SuperEnalotto. Il fortunato vincitore (o vincitrice) ha comprato una schedina da tre euro con SuperStar. Si tratta di un periodo fortunato per il Friuli. La vincita segue infatti quella di pochi giorni fa al Bar Milanese, con un gruppo di amici che si è intascato 110mila euro.