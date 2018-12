Arte e Natale, a Villa Manin al via la decima edizione di "Presepi in Villa"

"Grazie all'ottimo lavoro di PromoturismoFvg il Giro presepi Fvg e la rassegna presepi in villa sono diventati uno degli eventi più importanti che accompagna il clima natalizio in regione". Così l'assessore regionale alle Attività produttive e turismo, Sergio Emidio Bini, ha aperto oggi a Villa Manin la decima edizione di Presepi in Villa, rassegna di presepi artistici che ospita quest'anno, oopere da tutte le regioni e in un caso, anche dall'estero (Tanzania). Gli artisti hanno un'età compresa tra i 12 e gli 87 anni ed hanno declinato il tema del presepe secondo forme, materiali e suggestioni diverse tra loro. "Il presepe crea attorno a sé un momento di festa e condivisione che con questa rassegna non si esaurisce qui ma viene esaltato di comune in comune, grazie alla rete di associazioni che Promoturismo e le ProLoco del Fvg sono riuscite a mettere, con il risultato che oggi questo è un evento tra i più seguiti e con grandissime potenzialità di crescere ancora", ha detto ancora Bini.

Il presidente del Consiglio regionale Zanin

All'inaugurazione dell'evento anche il presidente Piero Mauro Zanin ha portato il saluto del Consiglio regionale, sottolineando che l'esposizione in Villa è una sede qualificante all'interno del circuito del Giro Presepi, organizzato dal Comitato Pro Loco FVG, ha ricordato che il Palazzo del Consiglio regionale, insieme con quello della Giunta, accoglierà una selezione di presepi. "Ospitare anche quest'anno i presepi nella sede dell'Assemblea legislativa del Friuli è un piacere ed è anche un monito - ha detto Zanin -: un monito a produrre leggi sempre attente alla comunità e ai valori umani che dobbiamo e possiamo difendere rilanciare".

Numeri

Nel 2017 sono state 27mila le persone che hanno visitato la rassegna Presepi in Villa nei circa 40 giorni di apertura. Anche quest'anno la mostra resterà aperta da oggi fino al 6 gennaio (da martedì a venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18; sabato domenica e festivi dalle 10 alle 18) con un'appendice nelle sedi della Giunta regionale in piazza Unità e del Consiglio regionale in piazza Oberdan a Trieste. Il Giro presepi, invece, coinvolge 106 comuni e 181 località per 4.936 opere, rivisitando la tradizione presepiale che quest'anno compie 795 anni (il primo presepe fu creato da San Francesco nel 1223).



L'iniziativa è accompagnata da un concorso fotografico aperto al pubblico e intitolato "I presepi del Friuli Venezia Giulia", anch'esso a cura del Comitato regionale Fvg dell'Unione nazionale ProLoco d'Italia (regolamento sul sito presepifvg.it). Alla cerimonia inaugurale, accompagnata dai canti dei bambini della scuola primaria "Collodi" di Fogliano Redipuglia, hanno preso parte, tra gli altri anche il presidente del Consiglio regionale, Piero Mauro Zanin, e il presidente del Comitato regionale delle Pro Loco, Valter Pezzarini.