«Nessuno sperpero di denaro in via Aquileia», festa a fine mese lungo la strada

«Abbiamo a disposizione 120mila euro per i lavori (di abbellimento ndr) di via Aquileia. Ne sono stati spesi 40mila e rimane un margine da 80mila, che ci servirà per acquistare e far posizionare il cordolo che delimiterà la ciclabile – in accordo con la Soprintendenza –. Per cancellare le strisce blu abbiamo speso 2mila 538 euro, quindi direi che non c'è stato nessuno sperpero di denaro, nessuno spreco. Stiano calmi e rilassati quelli che si sono dichiarati preoccupati. Anzi, come diceva qualcuno, stiano sereni». È così che il sindaco – Pietro Fontanini – ha commentato oggi la questione lavori lungo la strada appena rifatta, che tante polemiche ha sollevato nei giorni scorsi.

La variante

Oggi in giunta è stata approvata la variante al progetto. La sistemazione definitiva prevede quindi la pista ciclabile a doppia corsia, un «punto stabile di ritrovo per i ciclisti a ridosso della torre di Porta Aquileia» come ha precisato il vice sindaco Loris Michelini. Niente fioriere, pensate come abbellimento e metodo per separare la ciclabile dallo spazio per le auto nel caso di una sola corsia per le biciclette. Ci sarà invece una festa, per celebrare la rinascita del borgo dal punto di vista della viabilità: «Sarà a cura delle associazioni della zona, dovrebbe aver luogo a fine mese» fa sapere Michelini.

Stop via Zanon

Ancora una volta è stato ribadito che via Zanon vedrà scomparire la parte di carreggiata esclusiva per le due ruote. «La pista va tolta da lì – ha sentenziato il primo cittadino –, c'è una situazione di promiscuità continua, con una sicurezza scarsa. Il percorso che immaginiamo per il futuro è quello sull'asse via Mercatovecchio, via Vittorio Veneto e via Aquileia».