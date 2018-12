Contro il freddo e la povertà: vestiti esposti su pali e tronchi a Cervignano

Combattere il freddo, gli sprechi e la povertà attraverso la generosità, l'arte e la formazione dei più piccoli. La magnifica proposta, rilanciata oggi da Elisa Michellut sulle pagine del Messaggero Veneto, prenderà vita a Cervignano del Friuli grazie alla partecipazione di un folto numero di bambini. Questi venerdì 7 dicembre, alle 17.30, si recheranno in Piazza Indipendenza per appendere giacche, cappotti, sciarpe e cappelli raccolti intorno ai pali e ai tronchi degli alberi. Si tratta di un'iniziativa di solidarietà nata per aiutare le famiglie povere e che ridarà vita ai capi di abbigliamento invernali (ancora in buono stato) finiti, come sempre, in fondo all'armadio.

La proposta

Il progetto, che ha trovato anche il sostegno dell'amministrazione comunale, prende spunto da alcune iniziative simili già adottate in molte altre città, in particolar modo nel Nord Europa, o a quelle conosciute come "la sciarpa sospesa" o "la frutta appesa" ed è nato sotto la spinta propulsiva di Daniela Di Gennaro, educatrice museale ed esperta di didattica dell'arte contemporanea.

Come contribuire

Chiunque voglia dare il proprio contributo alla performance artistica/solidale e contemporaneamente difendere i più deboli dal freddo, potrà portare i vestiti nello studio "Didattica dell’Arte" ( in via mercato 13/5 a Cervignano del Friuli), luogo dove da 4 anni Di Gennaro porta avanti i suoi laboratori volti al miglioramento dell'attenzione dei ragazzi e alla formazione di adulti e insegnanti. Una volta raccolti, gli abiti saranno poi appesi dai ragazzi insieme ad un biglietto scritto da loro stessi o da chiunque vorrà scriverlo donando qualche capo.