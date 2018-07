Vergognoso: auto di disabile imbrattata con della vernice

Dopo le uova, la vernice. Dopo i neri, i disabili. Nessuno vuole alimentare il clima di razzismo che un po' aleggia nell'aria (ne avevamo parlato proprio sabato scorso), ma questo verrebbe da pensare dopo il gesto ignobile accaduto questa notte ai danni di un disabile gemonese. Ignoti, infatti, hanno lanciato della vernice rossa e azzurra sulla carrozzeria di un Fiat Doblò, adattato alle esigenze di trasporto del suo proprietario. L'atto di vandalismo è avvenuto con il favore delle tenebre, fra lunedì 30 e martedì 31 luglio. A denunciarlo è stata Samantha Pontelli che stamane, al suo risveglio, ha trovato la vettura negli stati indegni che possono essere osservati dalle fotografie che ha postato a corredo della notizia. Queste le sue parole postate sul gruppo Facebook "Sei di Gemona se...":

Buongiorno oggi ci siamo svegliati così con la macchina imbrattata di vernice da qualche brava persona in motorino/scooter durante la notte! Tutto questo è accaduto in località Godo. Non ditemi che questa è una ragazzata perché questo è un gesto ignobile! E come potete vedere questa è una macchina di un ragazzo disabile! Non aggiungo altro! Non abbiamo parole per un gesto simile!