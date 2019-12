"Meno sicurezza, più caos e tasse più alte", l'opposizione boccia il 2019 della giunta Fontanini

Tempo di bilanci di fine anno anche per la politica locale. E l'opposizione non si fa mancare l'occasione per affondare il colpo: a criticare l'operato del sindaco di Udine Pietro Fontanini edella sua giunta è Alessandro Venanzi, capogruppo dem in consiglio comunale.

«Fontanini fallisce sul terreno della sicurezza: abbiamo una città più pericolosa, con più episodi di delinquenza in pieno centro e a contrastarli solo interventi placebo come le guardie giurate. La Cavarzerani è stata ufficialmente trasformata da Fedriga in un centro di smistamento regionale dei profughi in città, che così sono aumentati di numero e sono stati pure strutturati. Fontanini sempre muto, si inchina a Roberti ed è pronto a trasformare Udine in una grande Gradisca, con Cpr e centro di accoglienza». Ha affermato il capogruppo Pd nel consiglio comunale di Udine Alessandro Venanzi, commentando la conferenza stampa di fine anno del sindaco Pietro Fontanini, dove l'amministrazione si è dichiarata soddisfatta per un 2019 positivo.

«Quelli trascorsi sono stati gli anni della grande confusione dell’amministrazione - indica Venanzi - con opere iniziate in un modo e terminate in un altro e con sperpero di denaro pubblico. Non c’è un progetto serio di rilancio della città che la ponga al centro della politica regionale: veniamo superati in tutto da Trieste e Pordenone ma Fontanini pure gonfia il petto. Il 2019 sarà ricordato - continua il capogruppo dem - come l’anno in cui si sono spesi 300mila euro per il flop degli Europei. E poi l'apri e chiudi con la Ztl, il fa e disfa con i parcheggi in via Aquileia, Promotur che snobba Friuli Doc, addetti stampa assunti e licenziati, le gaffe sessiste del sindaco e come ciliegina il rimpasto di giunta simbolo di un centrodestra litigioso e precario».

Per Venanzi «l'unico intervento rilevante e positivo non è stato merito di Fontanini: infatti l’avvio dei lavori in via Mercatovecchio è avvenuto grazie ad una marea di firme di cittadini presentate in comune e sotto la stretta minaccia di un referendum. Il 2020 - annuncia l'esponente dem - sarà l’anno dell’aumento delle tariffe dei rifiuti, con un sistema porta a porta vecchio di vent’anni e in controtendenza con le altre città: Pordenone governata da Ciriani proprio su questo tema ha fatto dietrofront».