Al Palio di Siena un piccolo pezzo di Friuli

Un piccolo pezzo di Friuli in una delle manifestazioni più antiche e prestigiose d'Italia. Al Palio di Siena, i nuovi cancelli di sicurezza per le uscite d'emergenza saranno rifornite da Eps Italia, ditta di Tavagnacco.

Il lavoro

L’installazione dei varchi è stata collaudata lo scorso 2 luglio con il Palio della Madonna di Provenzano e sarà replicata nel prossimo Palio della Madonna dell’Assunta del 16 agosto. La collaborazione tra Eps Italia e il Comune di Siena è conseguenza di un progetto sperimentale avviato nel 2018 tra EPS Italia e l’Università di Roma La Sapienza, nell’ambito di uno studio per la messa in sicurezza degli spettatori e degli addetti di Piazza del Campo, durante lo svolgimento del Palio di Siena.

Il Palio

Per il Palio di Siena sono stati progettati, costruiti e installati cinque varchi in alluminio posizionati all’interno della “conchiglia” di Piazza del Campo. Hanno la funzione di contenere la pressione degli spettatori presenti all’interno della conchiglia e possono essere aperti rapidamente, consentendo l’esodo della folla in tempi rapidi in caso di emergenza o di panico.

I varchi

In gergo chiamati “varchi d’esodo” sono strutture in profili di alluminio, saldate e assemblate, contenenti due porte di contenimento e azionate manualmente da steward appositamente istruiti. Oltre agli aspetti prettamente strutturali e funzionali, le strutture devono adattarsi alle diverse pendenze che la pavimentazione della piazza presenta in ogni singola postazione. Inoltre le strutture sono state pensate per integrarsi all’estetica delle recinzioni storiche e lignee che contornano la pista dei cavalli e al colore della pavimentazione della piazza e del tufo della pista.