Varano trovato morto sull'arenile di Lignano

Il corpo squamato e martoriato di un grande varano è stato trovato ieri mattina disteso sulla battigia della spiaggia di Lignano Sabbiadoro. Quello che inizialmente sembrava il corpo di un alligatore, in realtà apparteneva ad una delle tante specie dei varanidi. Si tratta di un grande rettile leggermente velenoso, noto al mondo poichè capace di riprodursi in maniera asessuata, presente solitamente in Africa, Indocina, Nuova Guinea e l'Australia.

Il ritorvamento