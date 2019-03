Guida senza assicurazione, sperona un'auto e poi stramazza al suolo ubriaco

Mentre è alla guida della sua vettura viene urtato da un veicolo che poi scappa, allora l'uomo decide di inseguire l'auto pirata per farsi giustizia da solo. Una volta raggiunto e fermato, però, dall'auto in fuga è sceso il conducente che, visibilmente alterato dall'alcol, non è riuscito nemmeno a difendersi stramazzando al suolo. È successo ieri a Sedegliano. Sul posto sono così intervenuti il 118 con un'ambulanza inviata dall'ospedale di San Daniele del Friuli e una pattuglia dei carabinieri della stazione di Sedegliano. I militari dell'Arma non solo hanno accertato la positività al test alcolemico tramite etilometro, ma hanno anche verificato che il mezzo guidato dall'uomo in evidente stato di alterazione era anche sprovvisto di assicurazione e mancata revisione.