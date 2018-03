Sequestrato il padiglione di Norcia ricostruito dai friulani con Boeri, La7 e Corriere della Sera

Il Centro per le emergenze, ricostruito dopo il sisma del 2016, è stato sequestrato perchè accusato di essere una struttura permanente e non temporanea. La Filiera del Legno FVG "Edificio smontabile. Indignati dal sequestro di un luogo antisismico divenuto punto di riferimento per la comunità"