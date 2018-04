Udinese, striscioni fuori dallo Stadio Friuli contestano squadra e società

Una parte di tifosi friulani, delusi ieri per la nona sconfitta consecutiva rimediata al Sardegna Arena, hanno affisso fuori dal Friuli alcuni striscioni per protestare contro l'andamento passivo e indolente della squadra. Bersagliata squadra e società. Nel mirino in particolar modo è finito Gino Pozzo, reo di non aver allestito un undici competitivo ma - soprattutto - di non essere abbastanza presente come il padre.

Tutti gli striscioni, piazzati sia all'ingresso del parcheggio degli spogliatoi che nella zona Vip, sono stati prontamente rimossi. Va detto che la protesta è risultata comunque contenuta e che nessuno dei tifosi si è recato a contestare la squdra all'aeroporto di Ronchi dei Legionari, nonostante le voci circolate nel tardo pomeriggio.

