Treno Udine-Villach preso d'assalto dalle bici, "ritardi fino a 50 minuti"

"Scene imbarazzanti ci sono state segnalate oggi e ieri (sabato e domenica ndr) a bordo del treno Mi.Co.Tra n. 1822 Udine-Villach".

La denuncia arriva dal Comitato pendolari Alto Friuli.

"Biciclette ovunque"

"In entrambe le giornate - si legge sulla fanpage dell'organizzazione - si sono registrati forti ritardi fino a 50 minuti a causa del sovraffollamento per il grande afflusso di cicloturisti austriaci e per l'insufficiente composizione del treno con un solo bagagliaio bici". La conseguenza, secondo quanto si documenta, è che "sono state caricate biciclette ovunque" e che ai passeggeri è toccato "stare in piedi".

"Pessimo biglietto da visita"

"Un pessimo biglietto da visita - si può leggere - per il famoso treno delle biciclette di Ferrovie Udine Cividale in servizio lungo la ciclovia Alpe Adria".