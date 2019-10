La rivista Forbes inserisce Udine tra le quattro destinazioni da visitare del Nord Italia

Se ci pensate, non c'è pubblicità migliore al mondo che non sia il passaparola. È un po' su questo concetto che si basano gli articoli delle riviste che consigliano oggetti, cibi e, perché no, località turistiche. Ecco perché per Udine, apparire su Forbes, una delle più prestigiose riviste americane di economia, come una delle quattro cittadine da visitare assolutamente nel Nord Italia è un colpo davvero grosso!

In un articolo della giornalista Catherine Sabino, titolato letteralmente "Quattro città uniche nel (profondo) Nord Italia per le vacanze autunnali e invernali", Udine fa la sua bella comparsa insieme a Bolzano, Merano e Rovereto.

Cosa dice l'articolo

Molti viaggiatori si dirigono verso le regioni più settentrionali d'Italia per le splendide località montane, ma l'area ospita anche città affascinanti che possono fornire una diversa visione dell'esperienza italiana. A Bolzano e Merano in Alto Adige troverete, nonostante le differenze in termini di costumi, estetica e lingue, un ibrido coinvolgente di culture germaniche e mediterranee. In entrambe le città, un tempo governate da Austria-Ungheria, si parlano tedesco e italiano. Sebbene Udine nella regione del Friuli Venezia Giulia fosse anche soggetta al dominio austriaco (nel diciannovesimo secolo), un altro dominio più duraturo, quello della Repubblica di Venezia, ha lasciato un segno più in questo paradiso culturale, come nella città trentina di Rovereto. Meritevoli destinazioni in sé, questi quattro punti sono anche vicini alle stazioni sciistiche. La Val Gardena è a meno di un'ora di macchina da Bolzano; Sella Nevea è raggiungibile in poco più di un'ora da Udine; e la stazione sciistica della Paganella dista circa un'ora da Rovereto. Diventano delle soste ideali se si desidera combinare un soggiorno in città con un po 'di tempo di neve durante le vacanze successive.

Come viene descritta Udine