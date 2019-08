Friuli Doc, per il gran finale arriva la cantante e volto tv Noemi

La maggior parte dei friulani è in ferie nelle località balneari della nostra regione o all’estero, ma in città si continua a lavorare in vista dell’evento Friuli Doc.

I preparativi

Manca ormai meno di un mese per quella che è la rassegna più affollata della città, una vetrina per le eccellenze enogastronomiche del Friuli, ma anche per l’artigianato e le proposte artistiche e culturali della città di Udine.

Le date

Le date sono certe: l’evento si terrà dal 12 (inaugurazione fissata alle ore 17.30) al 15 settembre e l’Amministrazione comunale questa volta punta ad un calendario di manifestazioni collaterali "frizzanti" e pensate anche per un pubblico giovane.

Il gran finale

E così l’assessore Franz ha annunciato che, per il gran finale in cui la rassegna festeggerà 25 anni e che mira a raggiungere un milione di visitatori, a Udine arriverà Noemi, cantante di successo e personaggio televisivo.