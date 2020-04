A Bari si sogna il Friuli, turista pugliese compra due Fvg Card per settembre

Un turista di Bari ha acquistato online due Fvg card per visitare Gorizia a settembre. In una situazione normale, non ci sarebbe nulla di eclatante in tutto questo, ma in un momento come questo, in cui il turismo sta affrontando la peggior crisi globale della sua storia, pare come una piccola luce di speranza per guardare al dopo-coronavirus.

La card

La Fvg card è uno strumento ideato da PromoTurismoFvg che consente di avere accesso a sconti e agevolazioni per i turisti che arrivano in Friuli Venezia Giulia. Il turista barese ne ha acquistate due, per poter visitare la città di Gorizia a fine estate per una settimana.

Viaggi virtuali

In questi giorni di quarantena chiusi in casa, non resta che far volare la fantasia. Ed è proprio in questo periodo che stanno fioccando le proposte e le iniziative per intraprendere visite virtuali e viaggi con la mente oltre i confini della propria casa, andando alla scoperta di nuove mete grazie a internet. Ma al turista pugliese forse questo non bastava più, o forse non ha perso la fiducia e la speranza di poter ricominciare a viaggiare, almeno per la fine dell'estate.

La promozione

Non si guarda solo all'emergenza in atto, ma anche al post coronavirus. La regione, con PromoTurismoFvg, infatti, pensa già alla ripartenza, e il contatto con la natura e l'aria aperta rimangono prioritari nella promozione di prodotti e destinazioni. La Regione, quindi, sfrutta le sue vocazioni: sport, wellness, biodiversità e naturalità, proponendo la riscoperta di percorsi come, ad esempio, quello delle malghe che da Sappada corre lungo il confine sino a Tarvisio, ma anche più in generale i cammini (Sant’Antonio, Celeste, ecc.), i prodotti come Reload in Carnia e la forest experience e anche percorsi di land art.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ricominciare a viaggiare

Ma quanto è grande la voglia di ritornare a viaggiare una volta terminata l'emergenza? In uno studio dell'istituto di ricerche di mercato Emg Acqua emerge che il 71% dei connazionali desidera ricominciare a viaggiare appena sarà possibile, prediligendo però le mete domestiche. Il 64%, infatti, pensa a una vacanza in Italia e solo il 24% ipotizza l’estero. Sempre secondo lo studio le mete balneari saranno scelte dal 39% della popolazione, mentre il 26% preferirà visitare una località culturale e il 18 una destinazione montana. Distaccate dal podio, sempre secondo l’analisi, le località enogastronomiche con il 9% delle preferenze.