Donald Trump dice di amare l'Italia e lo testimonia con le Frecce e Lignano

"Gli Stati Uniti amano l'Italia!" twitta il presidente americano Donald Trump in questo momento difficile per il nostro paese, e per sostenere il suo incoraggiamento social si serve del Friuli, postando un video di Lignano con l'esibizione delle Frecce Tricolori. La Pan è accompagnata dall'aria della Turandot di Giacomo Puccini "Nessun dorma" interpretata da Luciano Pavarotti, celebre per il "vincerò" che la chiude. Curioso che questo endorsement arrivi proprio nell'anno in cui le Frecce non saranno protagoniste sulla nostra spiaggia più famosa.

Il tweet di Donald Trump

