Truffa dell'incidente a Tarcento, questa volta va male ai ladri

Ancora una “truffa dell’incidente” in Friuli, ma questa volta si è trattato solo di un tentativo andato a vuoto. A essere presa di mira, nei giorni scorsi, è stata una 80enne tarcentina. Lo schema è stato quello di sempre. La donna ha ricevuto una chiamata da parte di un fantomatico avvocato che la avvisava del coinvolgimento del figlio in un sinistro stradale.

Il dialogo

«Per sistemare la situazione saranno necessari 1000 euro come cauzione» ha detto l’impostore al telefono. Da lì a poco si è presentato all’uscio dell’anziana un uomo distinto per chiedere il denaro. Per fortuna la donna non aveva la somma con sé, e di conseguenza non ha potuto saldare. Una volta andatosene l’emissario la signora ha avvertito i parenti, che hanno compreso la situazione e denunciato l’episodio ai carabinieri della stazione locale.