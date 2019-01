Paga 2000 euro per il buffet di Capodanno, ma il catering non è mai arrivato

Paga 2000 euro un catering per il veglione di Capodanno, ma la ditta non si presenta.

E' successo a una donna di Camino al Tagliamento.

Il veglione

La signora, che aveva organizzato un grande evento in una villa del Medio Friuli, ci è rimasta di sasso quando, la sera del veglione, dopo aver staccato oltre 100 biglietti per la partecipazione al party, si ritrova senza nemmeno un bicchiere di vino per il brindisi.Sconfortata e senza alternative, si vede costretta ad annullare la festa, tra il disappunto generale dei cento invitati che si sono ritrovati quindi letteralmente "su una strada" a metà della serata di Capodanno.

I danni

Mentre i partecipanti saranno risarciti del costo del biglietto, la sfortunata organizzatrice dovrà comunque pagare l'affitto della villa e gli altri fornitori per la serata. Oltre alla perdita economica sl risarcimento dei biglietti.

Dopo aver sporto denuncia si è attivata la macchina delle forze dell'ordine per rintracciare i furbacchioni del catering. Sul caso indagano i Militari dell'Arma di Codroipo.