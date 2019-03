Truffa del bancomat in azione, rubati oltre 3mila euro da un conto

Un danno di oltre 3mila euro, che si sarebbe potuto essere ancora più consistente nel caso in cui i conti correnti della vittima non fossero stati bloccati immediatamente. La truffa è stata denunciata nella giornata di ieri ai carabinieri di Latisana e ha avuto come vittima una donna residente nel Friuli occidentale.

I fatti

A raccontarci come sono andate le cose è il figlio, coinvolto anche lui nella vicenda. "Ho messo in vendita un attrezzo da palestra che avevo a casa in Friuli e che non uso più vivendo a Milano su un portale online, al prezzo di 130 euro. Dopo un po' sono stato contattato da un soggetto che si è dichiarato residente a Brescia, ma che si trovava in Friuli per lavoro, pronto a chiudere la trattativa. Per velocizzare il tutto ho incaricato mia madre di seguire la cosa, anche perché sarebbe stata lei a dover effettuare la consegna materiale del bene. Il tizio diceva di comunicargli un Iban per effettuare il pagamento e ho informato della cosa la mamma".

La truffa

Una volta presi i contatti con la donna il truffatore l'ha però convinta a recarsi in banca e, sfruttando il difetto di comunicazione con il figlio, l'ha convinta ad accedere alla sua area riservata allo sportello bancomat digitando un codice con tutte e due le sue tessere. "Pare impossibile a posteriori, ma la frenesia e l'insistenza di questi specialisti ti condizionano - racconta il figlio della donna - e così si è concretizzata la truffa. Per fortuna mia madre ha bloccato tutto subito una volta realizzato l'inganno, e la perdita è stata relativa, arrestandosi a 3mila e 300 euro".