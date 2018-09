Da Udine a Lubiana adesso c'è il treno, ma mancano i biglietti

Il ripristino del treno Udine-Lubiana è «un collegamento fondamentale per il Friuli Venezia Giulia, che rendendo possibile trasportare fino a trenta biciclette darà ulteriore impulso allo sviluppo del turismo». Così l’assessore Graziano Pizzimenti il giorno dell’inaugurazione della tratta. Peccato che per alimentare questo “impulso” compare i biglietti sia per adesso un’impresa. Eh si, perché l’unico metodo per procurarseli è quello di acquistarli direttamente sul convoglio.

Quanto propone l'erogatrice automatica della stazione di Udine

Le soluzioni negate

Niente internet — non è possibile l’opzione acquisto on-line —, niente biglietterie automatiche — la tratta risulta “non vendibile”—, niente biglietteria — l’operatore ha proposto «un biglietto fino a Trieste» come palliativo —. Non va meglio a chi vuole partire dal capoluogo giuliano, che si deve confrontare con gli stessi impedimenti. L’articolo sulla vicenda di TriestePrima.it riporta però una dead-line parziale a questo disservizio. “Probabilmente il software che gestisce la biglietteria deve essere modificato e, intorno al 22 settembre — si legge — , si potranno acquistare i titoli di viaggio anche dalle erogatrici”. Nulla di certo o di ufficiale al momento. Per ora, chi desiderasse approfittare del servizio tanto celebrato, dovrà usare il metodo "vintage": presentarsi in stazione sperando che ci sia posto.

ll sito di Trenitalia