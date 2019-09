Guasto tecnico, treni in ritardo in Friuli Venezia Giulia anche di 70 minuti

Traffico ferroviario in tilt questa mattina in regione. L’anormalità è dovuta ad un guasto apparati nella stazione di Trieste causato dagli eventi meteo avvenuti nella notte.

Per questo motivo è stato cancellato il treno 20952 Trieste - Udine - Venezia, ed inoltre i convogli subiscono ritardi dell’ordine di 30 minuti.

Attualmente in stazione di Udine i ritardi toccano anche i 70 minuti. +++ in aggiornamento+++