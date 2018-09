Tragedia di Trasaghis, l'autopsia conferma l'ipotesi del suicidio

E' stata eseguita dal medico legale Antonello Cirnelli l'autopsia sul corpo dell'anziano di 73 anni trovato morto con una ferita d'arma da taglio sabato pomeriggio in casa a Peonis di Trasaghis. Il primo responso fornito alla Procura "conferma la tesi suicidaria". Lo ha riferito all'Ansa il Procuratore capo di Udine, Antonio De Nicolo. Il medico legale avrebbe ravvisato un'unica coltellata auto-inferta. La Procura ha firmato il nulla osta per la restituzione della salma ai familiari. Resta solo in attesa dell'informativa conclusiva dei Carabinieri e delle analisi sul coltello.