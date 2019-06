Scossa di terremoto in Friuli nella giornata di oggi, alle 15:57:24. L'epicentro è stato localizzato un chilometro a sud di Tolmezzo, con una magnitudo di 3.9 gradi della Scala Richter (secondo la rilevazione dell’Ingv) a 4 chilometri di profondità. Il sisma è stato percepito in numerose zone della regione. Non sono stati segnalati danni a persone o cose.

Le segnalazioni

Segnalazioni ci sono arrivate da Tarcento, Tricesimo, San Giovanni al Natisone, Reana del Rojale, Attimis, Treppo Grande, Tavagnacco, Magnano, Cavazzo, Castelnuovo del Friuli, Pavia di Udine, Gemona e Udine.

La rilevazione della Protezione civile regionale