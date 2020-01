Mirano all'incasso della festa sul Tagliamento, picchiano un volontario e scappano in auto

Tre uomini sono stati arrestatati in flagranza per le ipotesi di reato di tentata rapina, lesioni e violenza. È successo nella notte a Pertegada di Latisana. Il paese stava finendo di celebrare la "Foghera tal Timent”, tradizione storica della zona. A finire nei guai sono stati un 42enne e un 33enne di Latisana e un 42enne della vicina San Michele al Tagliamento.

La fuga

Mentre i componenti dell'associazione che organizza la festa stavano smontando le attrezzature usate – verso le tre – il gruppetto ha cercato di impossessarsi del registratore di cassa del chiosco. Un volontario li ha però scoperti, mettendo fine al loro intento. I tre, per vendetta, si sono prima scagliati contro di lui procurandogli delle ferite e poi sono scappati a bordo di un'automobile.

L'arresto

La fuga non è però durata tanto. Complice un intervento celere dei carabinieri la banda è stata bloccata nel giro di pochi minuti. I malviventi sono stati così condotti in carcere. Verranno processati per direttissima domattina.