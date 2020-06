Maltempo: Lestizza come Trieste, vento a quasi 80 chilometri all'ora

Udine e provincia ancora nella morsa del maltempo dopo la giornata di ieri. Una serie di temporali si è sviluppata nel corso del pomeriggio, in prevalenza sulla pianura. Ci sono stati alcuni temporali forti, prima a Sud di Udine, poi verso il confine tra Latisana e Portogruaro. Particolarmente colpito il Medio Friuli. La pioggia più intensa ha toccato i 38 millimetri in un'ora ad Ariis di Rivignano, mentre la raffica di vento più forte legata a un temporale ha toccato i 77 chilometri all'ora a Lestizza.

Le previsioni

Nelle prossime sei ore è previsto lo sviluppo di qualche altro temporale tra la pianura e la costa. La Protezione civile regionale non esclude qualche

fenomeno ancora di forte intensità, ma la probabilità è in diminuzione rispetto alle ultime ore. Successivamente l'atmosfera sarà meno instabile anche se non sono escluse residue piogge nella tarda serata.

Allagamenti

Vengono segnalati allagamenti in diversi comuni della pianura, Sedegliano, Lestizza, Bicinicco, Rivignano–Teor. La squadra di Clauzetto (Pordenone) è stata invece impegnata per un intervento di taglio alberi caduti sulla carreggiata. Sono inoltre proseguite le operazioni di svuotamenti di alcuni scantinati nella zona collinare allagati dalle piogge della giornata di ieri.