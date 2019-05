Il countdown degli Europei Under 21 non funziona più

Udine sarà al centro del continente con gli Europei Under 21, ma in centro città non si sa più quando si giocheranno. O meglio, chi passeggiava stamattina per il salotto di San Giacomo ha notato che il tabellone con il countdown per la manifestazione è spento. Non una grande figura, nonostante il Comune abbia dichiarato di investire 300mila euro per l'appuntamento, che allo Stadio Friuli vedrà giocarsi la finale. Tabellone acceso o meno appuntamento comunque al 16 giugno per l'inaugurazione con Polonia-Belgio al "Città del Tricolore" di Reggio Emilia e per l'esordio friulano il giorno dopo per Germania-Danimarca.