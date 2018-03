Gli cade il portafoglio, erasmus derubato alla cassa del supermercato

Portafoglio rubato alla cassa del supermercato. Il furto è accaduto ieri sera, all'interno del Conad di via Vittorio Veneto, ai danni di uno studente Erasmus di nazionalità ceca.

Lo scatto felino

Il giovane cliente aveva appena riposto la merce da pagare nelle buste della spesa quando, infilata la mano in tasca per afferrare il portafoglio, questo gli è caduto inavvertitamente a terra. Questione di istanti. Nemmeno il tempo di chinarsi a raccoglierlo che qualcuno si è avventato sul portamonete afferrandolo e dirigendosi rapidamente verso l'uscita del market. Non appena compresa la situazione, il cliente straniero si avvicinato all'uscita dell'esercizio, ma del ladro oramai non v'era più traccia.

La denuncia

Oggi il giovane si è recato nuovamente sul luogo del colpo per visionare le registrazioni del sistema di videosorveglianza. Le immagini hanno svelato che l'azione predatoria è stata compiuta da una donna che al momento della caduta del portafoglio si trovava a pochi centimetri dall'uomo e dalla cassa. Allo studente, che ieri sera aveva già provveduto a bloccare il bancomat e la carta di credito depredate, non è rimasto altro che denunciare il furto dei suoi documenti e di una somma in contanti per un valore totale di 75 euro alla Questura di Udine.