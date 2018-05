"Non mollare, ripensaci!". Cittadini di Venzone al fianco del sindaco dimissionario

Solo 109 preferenze a Venzone e 240 nella circoscrizione. Questo l'esito risultato dallo spoglio delle elezioni regionali che hanno portato il sindaco Fabio Di Bernardo, candidato sotto il simbolo della lista civica "Cittadini per Bolzonello presidente", alle dimissioni annunciate il 2 maggio scorso. Uno scrutinio desolante per il primo cittadino che contava di aver fatto bene il suo lavoro iniziato il 25 maggio del 2014 e che pregustava un appoggio totalmente differente da parte dei suoi amici e concittadini. Un risultato talmente basso e sorprendente che lui stesso ha letto probabilmente come una bocciatura e un segnale politico ben preciso.

A quella scelta era seguita anche una lettera del prefetto di Udine, Vittorio Zappalorto, che richiamava Di Bernardo alle sue responsabilità di primo cittadino sottolineando come quella lettura politica delle preferenze non fosse da interpretare come una «dichiarazione di sfiducia». Nel frattempo, in attesa di un suo eventuale passo indietro, rimane anche la maggioranza che sarà costretta - suo malgrado - ad accettare le dimissioni lunedì 21 maggio, ultimo giorno utile per ritirare le dimissioni. Dimissioni che - ricordiamo - sono state date senza mai comuncare alcuna spiegazione ufficiale.

Nel frattempo, questa mattina, a soli 5 giorni da quel termine, qualche suo sotenitore ha voluto dimostrare il suo sostegno appendendo uno striscione fuori dalla casa del sindaco con una scritta d'incoraggiamento inequivocabile: "Fabio non mollare! Ci sono venzonesi che credono in te. Ripensaci".