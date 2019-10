Strassoldo perla friulana finalista questa sera su RaiTre, in palio il titolo di "Borgo dei borghi"

Sarà il borgo di Strassoldo a rappresentare la regione Friuli Venezia Giulia alla finale in diretta della 7° edizione de "Il borgo dei borghi" in onda questa sera su Raitre alle ore 20.30.

Il borgo di Strassoldo si è fatto largo tra tanti in gara battendo anche Sesto al Reghena e Toppo. Saranno 20 i borghi finalisti in gara questa sera.

Dal Gruppo Facebook "Cervignano Eventi" parte l'appello al televoto per incoronare Strassoldo Borgo dei Borghi.

Si potrà votare da numero fisso o mobile sino ad un massimo di cinque volte per lo stesso telefono. Infatti i borghi si sfideranno a gruppi di cinque in quattro manche. Alla finalissima che decreterà poi il Borgo vincitore arriveranno quattro borghi. Il televoto varrà per il 50%, il restante giudizio resterà a carico della giuria in studio