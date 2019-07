Strassoldo porta la sua bellezza su RaiTre

Che Strassoldo sia uno dei piccoli meravigliosi gioielli del nostro Friuli, è ormai cosa nota. Delizioso borgo del comune di Cervignano del Friuli, emana bellezza ad ogni ciottolo calpestato. Finalmente, ad accorgersi della sua bellezza non sono solo i friulani e i turisti che ci inciampano tornando da una giornata al mare, ma anche chi viene da fuori regione.

In trasmissione

Gli ultimi in ordine cronologico sono i tipi della celebre trasmissione "Borgo dei Borghi", in onda su Rai3 per la conduzione di Camila Raznovich e che hanno deciso di inserirlo nella settima edizione, che andrà come di consuetudine in onda in autunno. Le riprese per la messa in onda di questo autunno si svolgeranno questa settimana.

Il Borgo dei Borghi

Il “Borgo dei Borghi” è una gara tra 60 borghi italiani in onda ogni sabato di novembre su RaiTre. Sono previste alcune serate “eliminatorie” e una serata “finale”. Il pubblico potrà partecipare alla gara eliminatoria ed esprimere di volta in volta la propria preferenza per il Borgo preferito assegnando il relativo voto mediante collegamento al sito www.rai.it/borgodeiborghi. I 60 Borghi in gara sono stati selezionati in collaborazione con il Club de “I borghi più belli d’Italia” costituito con il patrocinio dell’Anci (Associazione nazionale comuni italiani) e dell’Enit (Agenzia nazionale italiana del turismo).