Nuovo stop al cantiere di Mercatovecchio, questa volta per Friuli Doc

Procedono i lavori su Mercatovecchio, tra ritrovamenti archeologici e intoppi sulla provenienza della pietra piasentina. Al momento è stata quasi completata la fognatura, ma il cantiere subirà un nuovo stop, questa volta per Friuli Doc.

La giunta comunale ha infatti deciso di fermare i lavori perché le strade per accedere al cantiere saranno fisicamente occupate dagli stand della manifestazione. Il via libera sarà dato con ogni probabilità martedì 19 settembre, quando dovrebbe essere fatta la gettata di strato cementizio. In questi giorni, una volta terminata la fognatura, saranno invece all'opera Acegas Aps Amga e Cafc per concludere degli interventi di allacciamento.