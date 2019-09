Al via la stagione della caccia, raccomandazioni e divieti

In previsione dell’apertura della stagione venatoria fissata per domattina - domenica 15 settembre -, il coordinatore regionale per il servizio di vigilanza Federcaccia regionale, Salvatore Salerno, ha predisposto e messo a punto un piano di controlli sul territorio per garantire il rispetto della normativa, lo svolgimento delle operazioni in totale sicurezza e la prevenzione e repressione dei possibili reati.

Le regole

Dalla giornata d’apertura, 30 agenti di Federcaccia in regione, di cui 15 in provincia di Udine, saranno pronti a vigilare sul rispetto delle norme in materia venatoria. Salerno ricorda in particolare l’obbligo di tenersi a distanza di almeno 100 metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro, 50 metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili e 150 metri nel caso dello sparo in direzione delle stesse.

Divieti

Inoltre, l’attività venatoria non è consentita nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura e nelle foreste demaniali.

Federcaccia è a disposizione con i propri agenti, che possono essere contattati al 331/3504109. «Una presenza di grande importanza – sottolinea il presidente regionale Paolo Viezzi –, con persone adeguatamente qualificate e sempre aggiornate, oltre che dotate di automezzo di servizio ben identificabile». «Riceviamo frequentemente richieste di informazioni su caccia, ambiente e zoofilia – aggiunge Salerno –, quest’ultimo settore molto delicato. In primo piano, per noi, resta l’argomento sicurezza, a tutela di chi non esercita l’attività venatoria e dei cacciatori rispettosi della legge».