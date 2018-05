Via alla stagione balneare di Lignano. Fedriga: «Certezze per trattenere i turisti»

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Le parole del neo governatore Massimiliano Fedriga ad una delle prime uscite in pubblico. "L'economia turistica deve essere il motore fondamentale per il Friuli Venezia Giulia. Turismo e Lignano sono un binomio, una ricchezza della Regione. Tutti i dati testimoniano un chiaro e netto miglioramento. Dobbiamo continuare su questa strada tentando di trattenere i turisti. Quindi bisogna programmare a medio e lungo periodo, da qui ai prossimi 10-15 anni senza pensare alla prossima tornata elettorale. Bisogna lavorare su una programmazione costante senza lavorare in emergenza per far in modo che Lignano destagionalizzi turismo che non deve essere solo estivo. Bisogna avere certezze creando posti di lavoro. Un lavoro utile sia per l'amministrazione, che per gli operatori che per i privati che investono. Su questo ci sarà l'impegno del Friuli Venezia Giulia".

Durante la cerimonia, d’intesa con le locali Associazioni di Categoria, sono stati consegnati alcuni riconoscimenti agli operatori economici e turistici che con la loro attività hanno dato lustro a Lignano

Sabbiadoro ed al comprensorio turistico.