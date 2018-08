Il giovane e il mare, squalo azzurro pescato al largo di Sistiana

Pescato un piccolo squalo azzurro a pochi metri da Portopiccolo. Il pesce, come risaputo, vive nelle acque profonde e temperate anche dell'Adriatico, generalmente dove l'acqua è molto profonda. Alcuni esemplari, però, sono stati recentemente segnalati anche a Lignano Sabbiadoro non lontanissimo dalla costa. La specie è caratterizzata da un corpo leggero, snello con testa appuntita, corredato da pinne pettorali strette e muscolari e una bocca grande provvista dei “famosi” denti triangolari. A pescare un cucciolo dell'esemplare, da 400 grammi e 50 centimetri di lunghezza, è stato un residente 22enne di Pozzuolo del Friuli, Carlos Bianchi.

Il racconto

“Stavo tranquillamente pescando a mezzo miglio dalla riva della baia di Sistiana quando ad un certo punto ho sentito degli strattoni incredibili sulla canna", ci spiega il giovane, che ha imparato l'antica arte della pesca dal padre Alberto-. "Dopo qualche minuto di combattimento -prosegue nella descrizione del concitato episodio-, grazie anche all'aiuto dei miei amici Diego e Sergio, sono riuscito a tirare su questo fantastico esemplare con un retino"

La situazione

Al momento la pesca delle verdesche è vietata essendo la specie protetta. Le verdesche sono presenti in quasi tutti i mari del mondo, tranne nelle aree dei due poli e ad oggi si sono registrati pochissimi attacchi nei confronti dell'uomo. Ogni anno si stima vengano uccisi tra i 10 e i 20 milioni di esemplari e la popolazione dello squalo azzurro nel Mediterraneo è calata del 98 per cento, mettendo a rischio di estinzione la specie. La pesca occasionale ed involontaria (chiamata by-catch ndr) è uno dei fattori importanti nella classica ambizione della pesca sportiva. Non appena scoperte tutte queste informazioni, Carlos ci ha promesso che nelle prossime ore si recherà in mare a rilasciare lo squalo che in queste ore era stato tenuto saggiamente in vita in un secchio.