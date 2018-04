Squadra friulana ai vertici della cucina al Barbecue

Un team friulano sta gareggiando a colpi di forchettoni e carbonella al prestigioso e succulento campionato nazionale di Barbecue WBQA, torneo in 5 tappe che darà accesso alle 6 migliori squadre italiane di partecipare al mondiale WBQA Grand Champion e WBQA Reserve Grand Champion.

La formazione

La squadra si chiama “Smoking Valley”, è composta da 5 elementi, tutti di Udine o dell'hinterland, e per la prima volta ha deciso di mettersi alla prova duellando con i migliori fuochisti della Penisola in quello che è considerato l'Olimpo della cucina alla griglia all' “americana”. Il componenti del team, riunito quest'anno da Davide Dorgnach, sponsor (www.barbecuecenter.it) e noto venditore di stufe e barbecue a Pradamano, si erano allenati, affrontati e conosciuti negli ultimi anni durante le gare dilettantistiche organizzate in Friuli. Da qui l'idea di affrontare la sfida delle sfide, il master delle pinze, del pennello e delle stecche. E' così che Davide ha riunito quelli che lui considerava i migliori, ovvero Simone Saccomanno, Silvia Allegri, Alessandro Picci e Matteo Sgrazzutti.

Il piazzamento

Alla prima tappa tenutasi a Torino il 24 e 25 marzo, Smoking Valley” si è posizionata ottava nella classifica generale, lasciando indietro team ben più blasonati. Fra le 23 squadre è riuscita ad ottenere addirittura il secondo posto nel pesce, il quarto negli hamburger, il quinto nel piatto “chef’s choice”, l'ottavo nella torta alle mele e un più che dignitoso ottavo posto nella temutissima sfida delle costine. Sono ben 12 categorie e le prove durano due giorni. Si griglia in continuazione e si serve una portata circa ogni due ore. A valutare i piatti, consegnati rigorosamente in anonimato, ci sono esclusivamente dei giudici certificati

Metodo e obiettivi

“Per adesso la squadra da battere è la modenese Baldo - spiega il 37enne Simone Saccomanno, a cui abbiamo chiesto incuriositi alcune informazioni- , ma noi ce la metteremo tutta per portare in alto la bandiera del Friuli. Nella sfida degli hamburger, ad esempio, abbiamo inserito un nostro tocco regionale, ovvero abbiamo presentato il panino con all'interno il Montasio". Ma attenzione: le ricette sono custodite gelosamente. “Nessun trucco - aggiunge il pitmaster-. Ci vuole solo pazienza e saper dosare bene l'affumicatore. La carne ha bisogno di tempo e deve sapere di fumo, non ovviamente di posacenere. E attenzione a chiamarle grigliate – ci raccomanda l'udinese-. Si tratta di cucina all'aperto improntata al barbecue americano. Proprio per questo motivo anche l'apple cake si cucina alla griglia”.

La prossima tappa del campionato si terrà a San Marino il 21 e 22 aprile. Seguiranno quelle di Varese, Modena e Roma. Nell'attesa il quintetto magico continuerà ad allenarsi seguendo il solito schema: prima si cucina e si sperimenta nella propria casa, poi, all'incontro mensile, si seleziona - sfidandosi - il piatto migliore da presentare.