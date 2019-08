Lignano, spruzzano spray al peperoncino al concerto

Una sostanza irritante, probabilmente spray al peperoncino, spruzzata in due diverse occasioni. E' accaduto nella serata di lunedì in occasione del concerto lignanese di Salmo, alla Beach Arena di Sabbiadoro. L'episodio ha costretto a interrompere il concerto per alcuni minuti per soccorrere dei ragazzi presenti all'evento. I giovani sono stati condotti al pronto soccorso a cause dell'irritazione sofferta alle vie respiratorie. Fortunatamente il gesto non ha avuto conseguenze peggiori e il sistema di sicurezza della manifestazione ha garantito che non si scatenasse il panico, visti anche i fatti di cronaca recente al riguardo. Non è la prima volta che situazioni del genere si verificano in Friuli. La prima occasione fu la festa Random al Fiera, nel marzo del 2017.