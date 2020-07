Esce a funghi, colto da malore muore nei pressi della propria autovettura

E' stato ritrovato a Socchieve il corpo senza vita di un settantottenne di Tavagnacco che era andato in cerca di funghi. A dare l'allarme intorno alle 13 il cognato, che non lo aveva visto rientrare a casa. La causa del decesso è probabilmente un malore: l'uomo è stato ritrovato nei pressi della propria auto dai Vigili del Fuoco. Sono state attivate per le ricerche le stazioni di Forni di Sopra e Forni Avoltri del Soccorso Alpino, la Guardia di Finanza - una decina di tecnici in tutto - e due unità cinofile erano pronte a partire. L'elicottero della Protezione Civile stava effettuando dei sorvoli con il personale del Soccorso Alpino e Speleologico e della Guardia di Finanza quando è giunta la notizia del ritrovamento.

Tre escursioni si perdono sono Gemona

E' invece ancora in corso a Gemona del Friuli un intervento di soccorso ad opera della stazione di Gemona - Udine del Soccorso Alpino e Speleologico. La chiamata è arrivata da tre escursionisti che si sono persi finendo in una zona impervia alle pendici del Monte Cuarnan, sopra la galleria che conduce a Gemona, un punto in cui già in passato si sono verificati interventi di ricerca. Tre tecnici del Soccorso Alpino stanno raggiungendo gli escursionisti.

