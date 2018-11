Smottamento a Tarvisio, 100mila euro dalla Regione Fvg per i danni causati dal maltempo nel 2017

Nelle ultime ore uno smottamento si è verificato a Tarvisio all’altezza di via Gorizia. La frana è avvenuta a pochi metri da un’abitazione. Le problematiche riguardano al momento solamente un palo della corrente elettrica e uno della linea telefica posti nelle vicinanze della frana. L’edificio non sarebbe in pericolo.

Staziati 100 mila euro per i danni di dicembre 2017

E a proposito di maltempo, proprio questa mattina, l'assessore alle Autonomie Locali del Fvg, Pierpaolo Roberti, ha annunciato che sarà di 100mila euro il fondo che la Giunta ha deciso di stanziare al Comune di Tarvisio per i danni causati dal vento verificatosi lo scorso anno, a dicembre 2017. La somma arriverà grazie al regolamento del Fondo per il concorso agli oneri dei Comuni e delle Unioni territoriali intercomunali che prevede lo stanziamento di risorse per tamponare situazioni nate in seguito ad episodi di natura straordinaria. Si tratta di risorse attinte grazie ad una normativa regionale che autorizza la Regione a stanziare un fondo per il concorso agli oneri dei Comuni con popolazione fino a 5000 abitanti colpiti da fenomeni imprevedibili, non finanziabili con le normali risorse di bilancio, avvenuti nell'anno di stanziamento o nell'ultimo trimestre dell'anno precedente.

"Verificata quindi la sussistenza dei requisiti di ammissibilità per l'accesso al fondo si è provveduto a dare il via libero allo stanziamento - ha precisato Roberti-. La Giunta ha accolto quindi l'istanza del Comune per ottenere i finanziamenti volti a riparare le coperture e ripristinare l'impermeabilizzazione del 'capannone 3' del complesso di edifici ex Weissenfels a Fusine e della 'laveria' del complesso ex miniera a Cave del Predil danneggiati da un eccezionale fenomeno ventoso che rientra nelle fattispecie previste dal regolamento".