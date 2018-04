Vasto smottamento in Val Resia. Si tratta di una frana dalle grosse dimensioni, così come riportato da Il Gazzettino - che si è staccata in località Zamlin e che aveva già preoccupato l'amministrazione comunale lo scorso autunno.

I rischi

Ora, anche a causa delle forti precipitazioni degli ultimi giorni, il fenomeno si è nuovamente riproposto mettendo a rischio uno dei percorsi più amati dagli escursionisti, il sentiero del Tiglio nell'area del Parco Naturale delle Prealpi Giulie.

Le preoccupazioni

Secondo Il Gazzettino a preoccupare il sindaco Sergio Chinese e la comunità locale è la possibile compromissione della viabilità comunale. A pochi metri dallo smottamento, infatti, passa una via che porta agli stavoli di Kaliske, via che potrebbe cedere.