Prima si picchiano per strada tra loro, poi aggrediscono assieme i carabinieri

Prima si sono picchiati fra loro e poi hanno aggredito i carabinieri della stazione di Pavia di Udine che cercavano di dividerli, facendoli finire tutti e due all'ospedale. In supporto dei colleghi sono così dovuti intervenire altri uominin del Norm di Palmanova. Per questo motivo un 34enne marocchino e un 28enne italiano, entrambi residenti a Torino, sono stati arresti per l’ipotesi di reato di resistenza e violenza a pubblico ufficiale e condotti al carcere di via Spalato a Udine. Per i militari, viste le ferite rimediate, è stata emessa una prognosi di tre giorni.