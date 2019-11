Sesso con una 13enne, nove anni di carcere per un adulto

È tornato in carcere sabato 37enne condannato dalla Corte d'Appello di Trieste a nove anni di carcere per aver adescato nel 2016 una minore di 13 anni. Con la ragazzina consumò dei rapporti sessuali. La vicenda aveva avuto inizio nell'estate di tre anni fa, quando la madre della giovane aveva denunciato la sua scomparsa.

La storia

La ragazzina era stata vista a Trieste alla fermata del bus mano nella mano con un adulto. Dal portafogli della madre, in base a quanto accertato, erano anche spariti il bancomat e la carta di credito. La Squadra Mobile del capoluogo del Friuli Venezia Giulia aveva quindi dato il via ai primi accertamenti dai quali emergeva l'ipotesi di una relazione della minorenne con l'uomo. Dal telefonino della scomparsa, lasciato a casa prima di andarsene, sono stati estratti degli inequivocabili messaggi dai quali si evinceva chiaramente come l’uomo avesse compiuto degli atti sessuali con la giovane.

Il rintraccio in Friuli

Prima del rintraccio dell'uomo e della minore, avvenuto il 20 luglio di tre anni fa in una località friulana, entrambi erano stati visti all'interno di un pronto soccorso di un comune della regione. Dopo alcuni giorni la coppia è stata rintracciata da una Volante. La giovane è stata poi riconsegnata alla famiglia. L'uomo indagato in stato di libertà per i reati di adescamento di minore e atti sessuali con minore di anni 14.

Il ruolo dei testimoni e gli arresti domiciliari

Circa due mesi dopo e successivamente all'ascolto di "alcuni testimoni", le varie risultanze investigative sono riuscite a comprovare i presunti reati. La Squadra Mobile di Trieste ha quindi dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip. di Trieste, associando l’indagato alla locale Casa Circondariale e, successivamente, agli arresti domiciliari. Infine la condanna e il carcere, dove il 37enne dovrà scontare una pena di nove anni.